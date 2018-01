Pogrešanega našli mrtvega Gorenjski glas Kranj – Na kranjski policijski postaji so preklicali iskanje 84-letnega Dinka Seršića iz Kranja, ki so ga pogrešali od 9. decembra. Na prvi letošnji dan so ga mrtvega našli na območju Kranja. Kriminalisti po do sedaj zbranih obvestilih niso...

