Policisti postaje prometne policije Novo mesto so včeraj popoldne na cesti med Podturnom in Črnomljem ustavljali voznika osebnega avtomobila Land rover. Voznik ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in storil več kršitev cestno prometnih predpisov. Vozil je z neprilagojeno hitrostjo in po nasprotnem smernem vozi ...