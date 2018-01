Veliko zanimanja za Postojnsko jamo tudi med božičnimi in novoletnimi prazniki Politikis V Parku Postojnska jama so zadovoljni z obiskom znamenitosti v prazničnem času. Med 25. decembrom in 2. januarjem si je Postojnsko jamo ogledalo 24.107 obiskovalcev ali dobrih 15 odstotkov več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Predstave živih jaslic je v šestih dneh obiskalo skoraj 17.000 gostov, so sporočili iz Postojnske jame. Tokrat je bila […]

