Američani letos ustvarili tri milijarde ton prazničnih smeti Slovenske novice Nakupovalna mrzlica, ki je tokratni december zajela zahodnjake, že nekaj let ni bila tako velika. V ZDA so zabeležili največjo rast praznične prodaje od leta 2011, sedaj, ko so vsa darila prispela do svojih naslovnikov, pa spletni ponudniki pričakujejo tudi rekordno število vrnjenih nakupov. In kar je najhujše, trgovci blago, ki je cenejše od 40 dolarjev, namesto za nadaljnjo prodajo, vržejo kar v smeti.

