Denarja za škodo po poplavah niso prejeli Gorenjski glas Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli tretji rebalans letošnjega proračuna. Odhodkov je bilo za 6,9 milijona evrov, prihodkov pa slab milijon evrov manj. Primanjkljaj so pokrili z ostankom sredstev na računih in...

Oglasi Omenjeni Železniki Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Peter Prevc

Domen Prevc

Karl Erjavec

Miro Cerar