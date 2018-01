Resna napaka v procesorjih Intel ogroža tudi vas! Računalniške novice Številni portali za informacijsko varnost poročajo o resni varnostni ranljivosti, kateri so izpostavljeni prav vsi, ki imajo v računalnikih vgrajene procesorje podjetja Intel. Varnostni strokovnjaki so namreč ranljivost naši v zgradbi Intelovih procesorjev, njej pa so izpostavljeni vsi in sicer tako

Sorodno







Oglasi Omenjeni Intel

Linux Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Peter Prevc

Domen Prevc

Karl Erjavec

Miro Cerar