Nočna kronika Radio KAOS Policisti so v minulih 24 urah na interventno številko policije 113 sprejeli 1079 klicev. Posredovali so v 383 interventnih dogodkih. Med kaznivimi dejanji so obravnavali 29 tatvin, 20 vlomov, 13 poškodovanj tuje stvari, po 4 kazniva dejanja nasilja v družini in ponarejanja denarja, 2 grožnji ter po 1 povzročitev telesne poškodbe in drzno tatvino.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Rok Marguč

Jure Cekuta

Vid Kavtičnik

Miro Cerar