Petarde so 16-letnika stale opeklin in obdolžilnega predloga 24ur.com 16-letni Mariborčan je prižgal in odvrgel petardo. Ker ni takoj eksplodirala, jo je premaknil s palico, nato pa jo je razneslo. K sreči je utrpel le lažje opekline, a policija bo proti njemu podala tudi obdolžilni predlog.

