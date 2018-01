Nekdo je spil vodko iz 1,3 milijona dolarjev vredne zlate in srebrne steklenice Reporter V danski prestolnici Koebenhavn so našli ukradeno steklenico vodke, ki naj bi bila vredna 1,3 milijona dolarjev, je sporočila danska policija. Redko steklenico vodke RussoBaltique so našli med prenovo vile na severu prestolnice, tri dni po prijavi kraje,

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Ana Drev

Borut Pahor

Goran Dragić

Anže Kopitar