Italijani prepovedali plastične vrečke, kmalu tudi Slovenci Slovenske novice Italija novo leto pričenja okolju nekoliko bolj prijazno. S 1. januarjem so tam namreč pričele veljati zakonodajne spremembe, ki trgovcem dovoljujejo le še ponudbo povsem razgradljivih plastičnih vrečk za sadje, zelenjavo, meso in ribe. Če si jih kupci zaželijo, bodo morali zanje plačati. Podobna prepoved čaka tudi nas in jo lahko v Sloveniji pričakujemo prihodnje leto.

