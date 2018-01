Plastične vrečke za Italijane nič več brezplačne Svet kapitala V Italiji so z novim letom začele veljati zakonodajne spremembe, ki trgovcem dovoljujejo le še ponudbo povsem razgradljivih plastičnih vrečk za sadje, zelenjavo, meso in ribe. Ceno spremembe bodo plačali tudi kupci, saj jim bodo trgovci lahko za vrečke zaračunali od enega do treh centov, je poročal spletni portal stol.it.

