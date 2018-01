Ob obali Kitajske trčila tanker in tovorna ladja: tanker zajel še požar, izteka tudi nafta 24ur.com Pred vzhodno obalo Kitajske sta trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je tanker, ki je prevažal 136.000 ton naftnega kondenzata, zajel še požar. 32 članov posadke tankerja pogrešajo, 21-člansko posadko tovorne ladje so po nesreči rešili.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Iran

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Ana Bucik

Anže Kopitar

Peter Prevc

Robert Kristan