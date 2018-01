Umrl je dolgoletni novinar Tugo Klasinc 24ur.com V 94. letu starosti je umrl dolgoletni novinar RTV Tugo Klasinc. Poleg prenosov Planice in Zlate lisice je uvedel tudi odmevno športno oddajo Na sedmi stezi, ki je vsak teden poročala o dosežkih slovenskih amaterskih in profesionalnih športnikov na vseh športnih področjih in zvrsteh.

