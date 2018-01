Iran prepovedal učenje angleščine v osnovni šoli Dnevnik Oblasti v Iranu so prepovedale osnovnim šolam poučevanje angleščine, potem ko so islamski voditelji opozorili, da učenje tega jezika v zgodnejših letih odpira pot »kulturni invaziji« zahoda. »Za to smo se odločili, ker je osnovnošolska izobrazba...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Joško Joras

Ana Bucik

Luka Dončić

Klemen Bauer