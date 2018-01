Prizori z meje so bili skoraj idilični, na njih so bili radostni politiki z obeh strani. Z novim letom je med Belgijo in Nizozemsko začel veljati sporazum, s katerim sta državi zamenjali majhne kose ozemlja ob reki Maas (v francoščini se imenuje Meuse), ki so z urejanjem njenega toka pred desetletji končali na »nepravem« bregu. Belgija, ki je je po površini za le okoli poldrugo Slovenijo, je od