Umrl je ustanovitelj rock skupine The Moody Blues Ray Thomas Delo V 77. letu starosti je umrl Ray Thomas, pevec in flavtist ter ustanovitelj britanske rock zasedbe The Moody Blues. Poslovil se je štiri mesece pred slovesnostjo, na kateri bodo skupino uvrstili v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. The Moody Blues so v 60. letih zasloveli predvsem z balado Nights in White Satin. Diskografski hiši Esoteric Recordings in Cherry Red Records sta po poročanju

