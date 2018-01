Theresa May v preoblikovanje vlade, tudi v luči dobrega dogovora z EU o brexitu Politikis Britanska premierka Theresa May se je lotila preoblikovanja vlade, v okviru katerega je kot prvo spremembo danes naznanila imenovanje dosedanjega državnega sekretarja za priseljevanje Brandona Lewisa na položaj vodje stranke konservativcev. Dodatne spremembe v vladni ekipi so predvidene tudi v torek. Lewis bo na čelu konservativcev nasledil Patricka McLoughlina. Ta je bil na čelu štaba […]

