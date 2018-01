Kosovo sprlo predsednika in metropolita Dnevnik Cetinjski pravoslavni nadškof in metropolit Črne gore Amfilohije je nedavno kritiziral srbskega predsednika Aleksandra Vučića zaradi njegove politike do Kosova, ker da ta politika pelje k izdaji Srbije. Dodal je tudi, da se srbska pravoslavna cerkev...

