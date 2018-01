3000 otrokom bo Perutnina Ptuj pomagala omogočiti smučanje zurnal24.si Pred vrati je družbeno odgovorna akcija Šolar na smuči, katere ponudnik in nosilec je RTC Krvavec. Namen je na šest slovenskih smučišč brezplačno privabiti in smučarsko ozavestiti 3000 četrtošolcev in petošolcev iz vse Slovenije.

Sorodno





Oglasi