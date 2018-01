FOTO: Zaljubljenca Harry in Meghan kar žarita 24ur.com Odkar sta britanski princ Harry in njegova srčna izbranka Meghan Markle naznanila, da se bosta poročila, so vse oči uprte vanju. Zaročenca sta tokrat obiskala eno od radijskih postaj na jugu Londona, kjer sta s svojim obiskom pritegnila veliko pozornosti.

