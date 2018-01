Razkrivamo prvega zvezdniškega plesalca nove sezone šova Zvezde plešejo! 24ur.com Spomladi se na POP TV vrača plesni spektakel Zvezde plešejo in razkrili smo že postavo profesionalnih plesalcev, ki se bodo to sezono vrteli na odru oddaje. Kdo med slovenskimi estradniki pa se jim bo pridružil? Razkrivamo prvega med zvezdniki, ki bo pokazal svoje plesne sposobnosti: to je energični in "poskočni" Dejan Krajnc!

