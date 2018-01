Otroci v Sahari so se lahko kepali: v puščavi je zapadlo 40 cm snega Reporter Puščavske sipine Sahare na severozahodu Alžirije je minuli konec tedna pobelil sneg. Ta zelo redek pojav so zabeležili tudi na kamere v bližini kraja Ain Sefra, poroča britanski Independent. Snežiti je začelo v nedeljo ponoči in ponekod ga je naneslo tudi

