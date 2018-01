Pred košarkarji Krke je zelo naporen teden, saj bodo v petih dneh odigrali kar tri tekme v treh različnih tekmovanjih. Sinoči so doma s 83:76 (20:19, 17:16, 24:22, 22:19) premagali Vršac in tako zabeležili deveto zmago v drugi jadranski ligi. Novomeščani so tekmo dokončno v svojo korist prevesili v zadnji četrtini, ko so šest minut pred koncem povedli z desetimi točkami prednosti. preberite več » ...