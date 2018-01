Je Lana Del Rey ukradla pesem? Slovenske novice Uspešnica Creep britanske skupine Radiohead je navdušila že številne glasbenike in jih spodbudila, da so v glasbeno zakladnico dodali mnoge svoje priredbe skladbe. A ameriška pevka Lana Del Rey je morda šla še korak dlje. Melodijo naj bi namreč povsem skopirala in jo uporabila v skladbi Get Free z novega albuma Lust For Life.

