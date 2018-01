V ligi NHL je bilo v noči na sredo na sporedu sedem tekem. Ekipa Calgary Flames je po podaljšku premagala Minnesota Wild s 3:2, ostale so se končale v rednem delu. Visoko zmago, s kar 8:2, so v gosteh vknjižili Chicago Blackhawks, ki so bili boljši od Ottawa Senators.



