Šolska telovadnica ponovno gorela Dnevnik V torek ob 9.30 je ponovno zagorelo v telovadnici osnovne šole v Račah. Evakuacija učencev ni bila potrebna, požar so pogasili gasilci, policisti pa so škodo ocenili na okoli 5000 evrov. Pred tem so še ugotovili, da je do požara prišlo zaradi napake...

