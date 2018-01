Maribor - Državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, so se prebile v osmino finala evropskega pokala CEV. Tudi v povratni tekmi šestnajstine finala so, enako kot že v prvi v Šempetru v Savinjski dolini, v slovenskem derbiju s 3:1 (23, -19, 23, 12) odpravile zasedbo Calcita Volleyja, ki so se ji tako maščevale za nedeljski interligaški poraz. Mariborčanke so se novega uspeha veselile brez po