V Slovenski filharmoniji se danes ob 19.30 začne tretji Filharmonični festival baročne glasbe, ki bo na treh koncertnih večerih (11., 18. in 26. januarja) pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Mateja Šarca ponudil glasbo italijanskih mojstrov. Na uvodnem koncertu bodo izvedli Vivaldijev sakralno-vojaški oratorij Judita, zmagovalka nad Holofernovim barbarstvom za pet solistk, zbor in orkest