Ravnjaku se je nastop v megli in sneženju ponesrečil Delo Snowmass - Medtem ko deskarje na snegu v paralelnih disciplinah ta konec tedna čakata posamična in ekipna slalomska preizkušnja v Bad Gasteinu, ki se je iz slovenskega tabora ne bo udeležil Žan Košir, pa so tekmovalci v disciplinah prostega sloga onstran luže, v Snowmassu v Koloradu, kjer so sinoči najprej opravili kvalifikacije v snežnem parku, nocoj pa jih bodo še v snežnem žlebu (ob 17.30), n

Oglasi Omenjeni Žan Košir Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miro Cerar

Franjo Bobinac

Domen Prevc

Peter Prevc