V ligi NHL dve tekmi in dve tesni zmagi Dnevnik Hokejisti v ligi NHL so ponoči odigrali dve tekmi, obakrat pa so se tesni zmag veselili gostujoči igralci. Ottawa je s 4:3 v kanadskem derbiju slavila v Torontu, Minnesota pa z 2:1 v Chicagu.

Sorodno

Oglasi