O Heglovi estetiki in konceptualnem aparatu, ki nam omogoča sodobne debate o umetnosti RTV Slovenija Potem ko so ob razstavi Janez Janša v MSUM-ju razpravljali o tem, kaj je ime, bodo v Moderni galeriji danes odprli razstavo in konferenco, ki jo posvečajo Heglu.

