#foto #video Policija našla del draguljev in ur, ukradenih iz Ritza Dnevnik Francoska policija je našla del draguljev in luksuznih ur, ki so jih oboroženi roparji v sredo ukradli iz prestižnega pariškega hotela Ritz. Dva domnevna roparja sta še na begu in ju policija še išče.

