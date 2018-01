Tunizijske oblasti aretirale več kot 300 ljudi in na ulice poslale vojsko RTV Slovenija V Tuniziji so tretjo noč zapored potekali protesti proti podražitvam in zvišanju davkov. Tunizijske oblasti so na ulice poslale tudi vojsko, varnostne sile so aretirale več kot 300 ljudi.

