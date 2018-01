Nov Sveženj glasbene energije Gorenjski glas Kranj – V petek, 12. januarja, bo od 21. ure v Trainstation Subartu potekal tradicionalni mesečni Sveženj: koncertni večer mladih domačih skupin. Tokrat bodo nastopile zasedbe Prelude, Fish on Mars in Urban Pulz. Prelude so energična hardrokerska...

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Vanja Vardjan

Gašper Okorn

Ljerka Bizilj