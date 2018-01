Evropska komisija je danes predlagala milijardo evrov naložb v infrastrukturo za evropske superračunalnike do leta 2020. Superračunalniki so potrebni za obdelavo vse večjih količin podatkov in koristijo ljudem na številnih področjih, na primer pri soočanju s potresi ali orkani, odkrivanju in zdravljenju bolezni ter za zagotavljanje varnosti.