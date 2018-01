Britanski znanstveniki so odkrili zdravilo za obnavljanje zob Govori.se Britanski znanstveniki so pri zdravljenju pacientov z Alzheimerjevo boleznijo odkrili zdravilo, ki je vzpodbudilo ponovno rast zob pri bolnikih in tudi popravljanje lukenj v zobeh. Zdravilo Tideglusib vzpodbuja rast matičnih celic v zobni pulpi, da se začne znova tvoriti dentin oz. zobovina. Zob je znova zdrav v šestih tednih.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Vanja Vardjan

Gašper Okorn

Ljerka Bizilj