Francoski tožilci nad Ikeo zaradi vohunjenja Svet kapitala Francoski tožilci so predlagali uvedbo sodnega postopka proti francoski podružnici Ikee in 15 osebam, vključno s policisti, zaradi obtožb o vohunjenju za zaposlenimi in strankami. V preiskavi, ki sega že v leto 2012, sta osumljena tudi dva nekdanja glavna izvršna direktorja družbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

