Še vedno ni jasno, odkod Dijani Đuđić tako velike vsote denarja in kako je povezana z Madžari 24ur.com Še vedno ni povsem jasno, odkod izvira denar na računu Dijane Đuđić, ki je slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450.000 evrov. Bosanski organi pregona bodo po nalogu slovenskega Interpola preverili tudi poslovanje Roka Snežiča, ki je povezan z Đuđićevo. Janša je trdil, da so pri SDS do Đuđićeve prišli prek podjetja Nova obzorja, a direktor s tem menda ni seznanjen.

