Po eni najtežjih prog svetovnega pokala so se spustili športniki invalidi 24ur.com Po najboljših alpskih smučarkah so se na podkorenski strmini na tekmi svetovnega pokala pomerili še tekmovalci v paraalpskem smučanju. Veleslaloma se je udeležilo okoli 80 smučark in smučarjev iz 21 držav. Med njimi je bil tudi mladi slovenski up, 17-letni Jernej Slivnik, ki je že zbral dovolj točk za nastop na paraolimpijskih igrah v Južni Koreji.

