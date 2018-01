V hudi prometni nesreči blizu Prage trije mrtvi in prek 40 ranjenih, med slednjimi tudi otroci Politikis V hudi prometni nesreči na obrobju češke prestolnice so danes popoldne življenje izgubili trije ljudje, 45 je bilo ranjenih. V nesreči sta bila udeležena osebno vozilo in avtobus, ki je po trčenju zapeljal s ceste in trčil v drevo. Življenje so izgubili voznica osebnega vozila in dva človeka na avtobusu. Ranjenih je bilo 45 ljudi, […]

