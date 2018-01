Na zidu ob prizorišču umora že na desetine sveč, užaloščeni prijatelji pokojnega 25-letnika iz Marib Politikis Policija znova poziva priče, predvsem prijatelje in znance umrlega 25-letnika k razjasnitvi okoliščin pretepa, do katerega je v nedeljo zjutraj prišlo na Vodnikovem trgu v Mariboru. “Verjamemo, da je veliko takih, ki poznajo vse podrobnosti dogajanja pred pretepom in tudi po njem. Vendar se na naš poziv ni javil nihče,” so sporočili s PU Maribor. […]

