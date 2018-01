Program AuPair v ZDA Dnevnik Karierni centri Univerze v Ljubljani in agencija New Intelligence Slovenija pripravljajo predstavitev programa AuPair v ZDA. Na predstavitev, ki bo v sredo, 17. januarja, na Filozofski fakulteti, so vabljeni vsi, ki iščejo novo znanje, praktično...

Oglasi Omenjeni Ljubljana

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Janković

Karl Erjavec

Borut Pahor

Boštjan Kline