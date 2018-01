Mostarji se bodo čez dva tedna odločali med dvema oblikama novega mostu Dnevnik Krajani Mosta na Soči, ki so se uprli monotoni in nedovršeni obliki novega mostu čez Sočo, so dosegli novo priložnost. Izmed štirih oblikovnih rešitev za nov most so sedaj izbrali dve, ki ju bodo arhitekti podrobneje obdelali in finančno...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Janković

Karl Erjavec

Borut Pahor

Boštjan Kline