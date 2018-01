Nestanovitno vreme tudi v Evropi: sneg pobelil Grčijo, v Italiji švigale strele 24ur.com Obilno sneženje je presenetilo tudi mediteranske države. Italija in Grčija sta dobili snežno pošiljko, zimske padavine pa ne povzročajo preglavic samo v Evropi, ampak še na vzhodu ZDA in Japonskem. Že nekaj dni pa se z veliko količino snega spopadajo v švicarskih, francoskih in italijanskih Alpah.

