V povezavi z ropom v pariškem Ritzu obtožnica zoper trojico Dnevnik V zvezi s sredinim ropom draguljev v prestižnem pariškem hotelu Ritz so v Franciji danes izdali obtožnico za tri moške. Vsi trije so stari okoli 30 let, prihajajo z območja Seine-Saint-Denis severno od Pariza ter so stari znanci policije zaradi...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Domen Prevc

Peter Prevc

Borut Pahor

Vid Kavtičnik