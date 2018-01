Na Dunaju množični protest proti vladi Kurza; protestniki ji očitajo “neofašistične težnje” Politikis Na ulicah Dunaja se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti novi desni avstrijski vladi. Organizatorji protesta vladi, ki jo sestavljajo konservativna ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Sebastiana Kurza in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) očitajo rasistične, skrajno desne in neofašistične težnje. Po ocenah policije, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, se […]

