FOTO in VIDEO: V eksploziji na Portugalskem osem mrtvih in 50 ranjenih 24ur.com V medgeneracijskem centru približno 45 kilometrov od Lizbone je odjeknila eksplozija. V požaru je umrlo najmanj osem ljudi, približno 50 pa je ranjenih. Eksplozijo naj bi povzročil bojler, k širjenju ognja pa naj bi pripomogla steklena volna. Pri reševanju poškodovanih so sodelovali tudi trije helikopterji.

