Trčil v ograjo Gorenjski glas Šenčur – Kranjski policisti so v sredo pozno zvečer v Šenčurju obravnavali voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti in vpliva alkohola (0,44 mg/l) trčil v ograjo in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo.

