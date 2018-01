V Peruju preštevajo žrtve, po tem, ko ga je stresel močan potres 24ur.com V potresu, ki je prizadel Peru, sta umrli najmanj dve osebi, okoli 65 je ranjenih. Po tem, ko so se tla stresla z magnitudo 7,3 so oblasti izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga nato umaknile.

