Sirska vojska zavzela več deset krajev na severozahodu države, IS samo še z 2% ozemlja Politikis Sirske sile so iz rok džihadistov osvojile več deset krajev in se tako približale ključnemu vojaškemu letališču na severozahodu Sirije, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. “V zadnjih 24 urah so režimske sile zavzele najmanj 79 vasi v južnem delu province Alep,” je povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman. Gre za območje v […]

Sorodno Oglasi